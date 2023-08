Sealsed saialilleõied on suured ja oranžid. Talu peremehe ja osaühingu MK Loodusravi eest­vedaja Margo Küti sõnutsi tuleneb see sordist.

Õisi noppiv perenaine Virve Kütt kiitis, et see on tore töö: muudkui võtad ja keerad naks-naks-naks. «Esimeste korjete ajal olid õied eriti ilusad paksukesed.»