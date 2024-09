Plahvatanud maja sai vastu talve uue katuse

Majahaldur Reigo Rannu rääkis Sakalale, et nüüd, peaaegu aasta pärast suurt õnnetust sai kortermaja viimaks jälle pööningu ja katuse. Korter, mille toonase omaniku tõttu majas gaasiplahvatus ja põleng tekkis, ootab notarisse minemist ja müügi vormistamist. Korteriühistu leppis juba varem plahvatuse põhjustajaga kokku, et too annab neljatoalise korteri kahju osaliseks hüvitamiseks ühistule.