GALERII Viljandis avati Eesti kõige kaunima vaatega mänguväljak

Nüüdseks sai ideest valmis mänguväljak. Tõsi küll, see on juba ammu lastele valla, kuid avati pidulikult alles 11. septembri pärastlõunal pannkoogiküpsetamise ja linnapea kõne saatel. Mänguväljak on mõeldud esimese kuni neljanda klassi õpilastele ja kogu linnale. Mänguväljaku rajamiseks esitati kaheksa pakkumist. Hanke võitnud Tiptiptapi pakkumine oli koos käibemaksuga 40 883,08 eurot.