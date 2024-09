JUHAN-MART SALUMÄE Vastulause Helir-Valdor Seedrile: taevas pole endiselt alla kukkunud

Millegi läbikukkunuks nimetamine on maitse asi, kui pole kokku lepitud selgetes mõõdikutes, mille alusel tulemust hinnata. Kui volikogu opositsionäär nimetab vanalinna liikluskorraldust ebaõnnestunuks ennekõike seetõttu, et see talle ei meeldi, siis vaatab ta mööda linnavalitsuse seatud eesmärgist: jalakäijate turvalisuse suurendamine ja transiitliikluse vähendamine vanalinnas. Seda linnavalitsus praegu ka mõõdab ning seetõttu on paigaldatud tõkked kergesti teisaldatavad. Lühidalt: pilt veel selgineb.

Ajalehe Sakala palvel korraldatud eksperiment aitas leida kitsaskohad. Ning tõsi, lahendust saab parandada, seejuures ilma suurte investeeringuteta. See aga ei tähenda, et esimese puuduse tuvastamisel tuleks kõik uus põhja lasta. Tuleb meenutada, et praegune lahendus on kavandatud liikluseksperte kaasates. See joon, et enne suuremahuliste ja raskesti muudetavate investeeringute tegemist proovitakse ajutiste lahendustega midagi läbi, on olnud omane just praegusele linnavalitsusele. Samas oleme näinud, et Viljandisse on pandud objekte püsti ka nii, et alles takkajärgi mõeldakse, kuidas oleks olnud mõistlikum.