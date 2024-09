Ootamatu leid pani renoveerimise tuleva aastani seisma

"Siin võib pikalt arutada, et mis põhjusel see savisidusainega maakivimüür keset linnuse väravakäiku rajati," ütles muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestman. Ta pakkus, et see võib olla osa ruumist, näiteks maakivikeldrist, mis ehitati väravakäigust hiljem rusutäite peale.

Millisest ajastust on müür pärit, pole samuti veel selge. Üsna kindel on aga see, et kaitserajatis see olla ei saa. Ühe versiooni kohaselt on see pärit alles XIX sajandist. Tol ajal oli väravakäik ilmselt veel avatud ja osa mõisaansamblist. Värava orduaegne kõrgus on praegu veel umbes 70 sentimeetri võrra maa sees peidus. Arheoloogid pole veel ühisele otsusele jõudnud, kuid välistada ei saa, et müür on ehitatud väravakäigu varisemise ajal tekkinud rusu peale.