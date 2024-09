"Tänane vallavolikogu koosseis ei saa vallavanema tagasikutsumisega hakkama," tunnistas volikogu opositsiooni avalikkusele silmapaistvaim liige Priit Toobal. Et hommikuks oli umbusaldajatele selge, et nende pingutustest hoolimata 11 häält kokku ei saada, otsustas ka Toobal ise allkirja eelnõult tagasi võtta.

See tähendas, et allakirjutanuid jäi alles viis, seda on aga vähem, kui on umbusalduse esitamiseks tarvis.