Kahtlus: noortekambad käivad Kassisaba tänaval kanepit suitsetamas

Kokk rääkis, et varasematel aastatel koolil sellist muret nagu tänavu suve lõpus ei olnud. "Nüüd on asi päris hulluks läinud," tõdes ta. "Me ei ole kampadele otseselt peale sattunud, aga kui meil on majas olnud koristaja või töömees, siis nemad on tähele pannud, et müüri ääres on suur kisa ja naermine. Kogunejaid on selline viis ja enam."