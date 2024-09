Kolmapäeval jõudis Vabaduse platsile kallurauto kastis mitu ruumi puid, mille kunstikooli õpilased riita laovad. See on osake kunstikooli ettevõtmisest "Kunstikool pärib ...", mis juhatab sisse Pärandusfestivali. Fotol on kunstikooli direktor Laineli Parrest.

Foto: Marko Saarm