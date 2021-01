Eesti meediaettevõtete liidu žürii valis täna välja paremad maakonnalehtedes eelmisel aastal ilmunud uudis-, arvamus- ja olemuslood. Teiste seas on Sakala ajakirjaniku Kadri Allikmäe olemus- ja peatoimetaja Hans Väre arvamuslugu. See, kas need ka parimaks tunnistatakse, selgub märtsi algul.