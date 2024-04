Põhja-Sakala valla väärikad ülikooli sisse ei saanud ning asutasid oma akadeemia

Nimi väärikate ülikool peaks olema paljudele tuttav: see viiekümneaastaste ja vanemate haridusele keskenduv projekt alustas tegevust 2010. aastal Tartus ja Pärnus. Praeguseks on see laienenud mitmele poole Eestisse ning toimetab ka Viljandis. Põhja-Sakala akadeemial sellega vähemalt esialgu pistmist ei ole. Miks?