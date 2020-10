Seal on peaaegu alati keegi. 12. septembri õhtul natuke pärast kella kuut magab üks mees pingil, teine murul. Häirekeskusesse tehtud kõne peale vastatakse, et sinna on uinunutest juba teatatud. 23. septembri lõunal kolmveerand ühest tõuseb kahe mehe kõrvalt püsti karguga naine. Tema püksid on jalge vahelt märjad.