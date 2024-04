LAUATENNIS 40. Sakala karikasarja võit läks Lätti ning pikaaegne korraldaja ja klubi juht andis ohjad üle

Allikoja meenutas, et lauatennise karikasarja sai korraldama hakatud 80-ndate keskpaigas ehk täpselt 40 aastat tagasi. Päris kõikide sarjade korraldaja pole tema olnud, aga kõikide juures osaline on ta olnud küll. Hooajast 1984-1985 alates on sarjas korraldatud lausa 235 etappi. 40 aasta jooksul on pidamata jäänud ainult viis kuueetapilise turniiri etappi, neist kolm koroonapiirangute tõttu.