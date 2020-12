PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Viljandi linnajuhid, kus on lehm?

Jaak Joala kuju rajamisest on Sakala sel sügisel kirjutanud rohkem kui millestki muust, kui koroona välja arvata. Nüüd on see koos tulede ja viledega kohal. Sõna otseses mõttes tulede ja viledega, sest lisaks sellele, et postamendist kostab Joala kullafondi lugusid, ilmestavad seda värvilised leedvalgustid. Kui Joala suust saaks ka veejoa välja suunata, poleks meil värvilist purskkaevu taastada vajagi.