Jaak Joalale pühendatud skulptuuri asukohta on Posti tänava pargis muudetud ning nüüd kavandatakse seda algsega võrreldes teisele poole kõnniteed. FOTO: Mati Karmini eskiis

SEE, ET skulptuuride ja mälestusmärkide püstitamisele tekib vastuseis, ei ole mingi üllatus. Erinevad ja vastakad arvamused ning tugevad emotsioonid on sellistel puhkudel tavapärased. Samas annavad igale linnale isikupära linnaruumis jäädvustatud mälestused linna ajaloost ja linnaga seotud inimestest.