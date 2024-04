Eurosendid. Pilt on illustratiivne.

Enam kui nelikümmend Viljandi ettevõtet, kes on aastate jooksul hoidnud linna maal mõnd reklaamsilti või suunaviita, said aprillis raekojast kirja palvega see kas ära viia või hakata sellise teenuse eest aastas sadu eurosid maksma.