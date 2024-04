TEEME ÄRA! Paistu külas kogunes riisuma, koristama ja suppi sööma poolsada talgulist

Pühapäeval pisut enne keskpäeva ütles korraldaja, rahvamaja juhataja Gertu Viiask, et täpne talgutel osalejate arv pole veel teada, aga hinnanguliselt on küla peal rehitsemas ning prügi ja risu kokku korjamas 40-50 inimest. Täpse ülevaate lootis ta saada siis, kui kõigilt allkiri käes ja kõik on pärast töörügamist kogunenud talgusuppi sööma.

Viiask ise oli riisumas koos oma pere ja teisest maakonnast tulnud sõbraga. Ta kinnitas, et sellist hoogsat kogukondlikku tööd on lust teha ning tõik, et nii palju inimesi on välja tulnud, teeb korraldajal meele heaks.