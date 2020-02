Sõbrapäeva puhul võib mõnes söögikohas saada osa just selleks päevaks mõeldud üritusest. FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Kes soovib broneerida homseks lauda mõnda Viljandi restorani, on ilmselt hiljaks jäänud, sest sõbrapäeva õhtuks on huvilisi palju.

Harmoonia restorani klienditeenindaja Agnes Ardel ütles täna hilishommikul, et sõbrapäeva õhtuks on restoranis kõik lauad ette tellitud ning vabu kohti on vaid päevaks.

«Meil on sõbrapäeval kella seitsmest üritus koos esinejaga, lauad said üsna ruttu broneeritud,» lausus ta.

Ardel lisas, et sõbapäeva puhuks on muudetud ka menüüd. Kes aga soovib sõbrapäeval lõunat sööma tulla, siis vähemasti esialgu selleks vabu kohti on.

Park hotellis asuv Ormissoni restoran on samuti 14. veebruari õhtuks broneeritud. Hotelli müügi- ja turundusjuht Keirin Pärn ütles, et restoranis pandi viimased lauad kinni selle nädala alguses. Viimased vabad kohad olid saadaval enne kella kuut.

Ormissoni restoran sõbrapäeva puhuks menüüd ei muuda, küll aga on Pärna sõnul toiduvalik teistsugune kogu veebruari jooksul. Vabariigi aastapäeva silmas pidades on pearõhk eestimaistel maitsetel.

«Kui aga soovitakse sõbrapäeval näiteks magustoitu kallimaga jagada, saab ühe magustoidu juurde küsida kaks kahvlit,» lisas ta.

Fellini kohviku tegevjuht Maarja Zelinski ütles, et sõbrapäeva õhtuks broneeriti kohad juba kuu aega tagasi. Lõunasöömine ajaks ruumi veel on. Kel on soov süüa kolmekäiguline lõuna, peab tulema hiljemalt kell kaks – selline oli tegevjuhi hinnang täna keskpäeval.