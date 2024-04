PLAADIARVUSTUS Aasta oodatuim ootamatus

Puuluubi ja 5MIINUSE teineteise leidmine oli ootamatu kõigile, küllap ka nendele endile. Ootamatused aga on just need, mis annavad elule vurtsu ja vürtsi. Ootamatus on nagu kingitus, millele sa pole osanud mõelda, ning see tekitab alati elevust ja uudishimu. Seda enam, et nende nii erinevate puntide täiesti erinevad energiad hakkavad segunedes särama ja särisema ning moodustavad midagi täiesti uudset.