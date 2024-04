Stipendiaatide looming kogutakse kokku

Näitus tutvustab eripalgelisi ja silmapaistvaid käsitöömeistreid, kes on õppinud Viljandi kultuuriakadeemias, kelle looming lähtub kultuuripärandist ning keda on tunnustatud Anu Raua stipendiumiga. Stipendiumi laureaatide hulgas on pärandtehnoloogia õppekava tekstiili, ehituse ja metallitöö eriala üliõpilasi ning kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava magistrante. Nende kõigi loomingut ühendab nähtamatu niidina üks vägi – austus ja huvi meie esivanemate loodu vastu. Stipendiumi antakse välja 2014. aastast ning see on mõeldud üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega.