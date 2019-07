Kuu esimene nädalavahetus möödus politseile rahulikult

Politsei paneb endiselt sõidukijuhtidele südamele, et turvavöö kinnitamine on vajalik ikkagi enda ja kaassõitjate elu päästmiseks ning seda jätkuvalt ka pimedal ajal. Ka tulevikus jätkatakse samalaadsete politseioperatsioonidega, et rahustada liiklust ja maandada võimalike riske.

Politsei rõhutab, et kui liikluses on märgata kummaliste manöövritega sõidukit või kui kellelgi on infot joobekahtlusega autojuhist, tuleks sellest kindlasti teada anda lühinumbril 112. Politsei nentis, et sel nädalavahetusel jäi nii mõnigi õnnetus juhtumata tänu inimestele, kes märkasid liikluses ohtlikke olukordi ja sellest politseid teavitasid.