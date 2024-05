Riik on ühest küljest ette võtnud järjekordse läbirääkimiste ringi, et veenda omavalitsusi koolivõrku korrastama ehk siis tema hinnangul liiga väikese õpilaste arvuga maagümnaasiume sulgema, mõnel juhul ka omavahel liituma. Samas on näiteks Vana-Võidus tegutsev Viljandi kutseõppekeskus (VIKK) olnud viimased kolm aastat alarahastatud. Eelmisel aastal jäi kool peaaegu 300 000 euroga miinusesse.