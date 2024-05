"Meie andsime väga tubli panuse sellesse 83 miljonisse," ütles aktsaseltsi Hansa Candle juht Harri Juhani Aaltonen ja lisas, et tema ettevõtte arvele võib julgelt panna kümme protsenti kogusummast. Tagamaid selgitades lausus ta, et eelmise aasta jaanuari lõpetas Hansa Candle Ikeaga koostöö ning see viis mahud alla. "Pidime müüma neile nii väikese hinnaga, et meile ei tasunud pingutus enam ära. Kui see oli 24 protsenti meie käibest ja üheksa protsenti marginaalist, ei olnud enam mõtet."