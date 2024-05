Viljandimaalased võiks alustada teed täiskasvanuks saamise poole sellega, et ei lagasta enam jäätmejaama ümbrust.

Nädala päeva on seekord keeruline valida. Kolmapäev, 1. mai oli suur jooksupüha: teoks sai 95. suurjooks ümber Viljandi järve. 1. mai on aga ka Eesti Euroopa Liitu astumise päev ning tänavu möödus sellest sammust 20 aastat. Me pole enam teismelised eurooplased, vaid juba noored täiskasvanud.