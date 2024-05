Valdade teed on jäänud vaeslapse seisu

Põhja-Sakala teedespetsialist Tiiu Umal nentis, et valla kruusateed on kehvemas seisus kui riigi omad, sest raha napib, sõidetavuse parandamiseks oleks vaja neile kruusa vedada. «Aastaid on teede arvelt kokku hoitud. Püüame hoida neid nappide vahenditega enam-vähem sellises seisus, nagu nad on olnud, aga tegelikult oleks ressurssi hädasti juurde vaja,» rääkis ta.

Umala sõnutsi on valla kruusateedele sel kevadel juba höövliga ring peale tehtud. «Pärast hööveldamist on mõnes kohas kivine, nii et jalgratturid kipuvad kurtma. Eks põhjus ole selles, et hööveldatav kruusakiht on väga ära kulunud. Samas kui ei höövelda, siis on augud, mis autojuhte häirivad, ja lombid muutuvad aina sügavamaks,» kõneles Umal.