Viljandimaalt pärit noore kunstniku töö hind kerkis oksjonil alghinnast 22 korda kõrgemaks

Oksjoni korraldaja, galerii Art&Tonic galerist Reigo Kuivjõgi ütles, et on olnud noorte kunstnike oskustes ja pühendumises veendunud juba ammu, kuid nüüd saab tõdeda, et nad on pälvinud ka paljude väga tugevate kunstikogujate tunnustuse. "Noore kunsti hind teeb olulist tõusu, sest mõistetakse selle potentsiaali."