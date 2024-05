Me kõik tülitseme mõnikord. Kas see üldse erineb suurest sõjast või on see erinev ainult sellepärast, et me oleme selles tülis kahekesi või neljakesi ja mitte terve riigi rahvaga? Raamat kutsub lapsi ja vanemaid mõtlema, kas on mingi võimalus, kuidas saaks konflikti vältida. Kas samal viisil nagu kaks inimest saaks konflikte vältida ka riigid?