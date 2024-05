Vaba mõte Kuidas kärpida kärbitut

Mõistagi tasub iseenda meelerahu huvides eelkõige keskenduda kutseõppekeskuse direktori Tarmo Looduse öeldule, et lisarahavajaduse sõnum on ilmselt ministeeriumini jõudnud, ning ka kooli nõunike kogu esimehe Alar Õige sõnadele, et lahendamatuid olukordi ei ole olemas. Samas ei saagi nemad juukseid katkudes ja kisendades päikeseloojangu poole joosta ning hundi moodi ulguda. Kui nemad alla annavad, ei ole ju ka teistel enam mingit tahet ega jaksu. Õõnes tunne tekib aga siis, kui seda kõike kõrvutada üleüldise olukorraga. Kõrghariduses, meditsiinis, politseis, omavalitsustes ... Kuidas me nii äkki nii vaeseks ja viletsaks oleme jäänud? On see ajutine?