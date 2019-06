Perepäeval tervitas lauluväljakule kogunenud peresid Viljandi linnapea Madis Timpson. Oma tervituses rõõmustas ta selle üle, et Viljandi gümnaasium sai Eesti parima kooli tiitli. «Kool kasvab õpilastest ja see tiitel tähendab, et meie linnas on ka väga head põhikoolid ja huvikoolid, mille üle võiksime kõik uhked olla,» ütles ta.