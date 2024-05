Päiksepaistelisele Viljandi staadionile kogunenud põhikooliealised sportlased võistlesid täna kergejõustikualadel: hüppasid kaugust ja kõrgust, tõukasid kuuli ja jooksid võidu. Päev varem peeti maha korvpallikohtumised ja nooleviskevõistlus. Võistlejate arv on püsinud kõigi nende aastate jooksul üsna ühesugune, igal spordialal kolm võistlejat, muutunud on aga osalevate koolide hulk ning aeg on toonud muudatusi ka nende nimistusse. Nii osales algul sõpruskohtumistel koole Tallinnast, pärast nende ärajäämist liitus võistlustega kool Riiast.