Põngerjad moodustasid poole sajandi vanuseks saanud maja ümber inimketi

«Oma sünnipäevaks loeme aastat 1968, kui see maja siin püsti pandi,» ütles Kissa. «Sellest möödunud viiekümne aastaga on juhtunud väga palju. Meil tehti 2011. aastal põhjalik remont, keskkond on ilus ja tänapäevane. Meie mänguväljak on aga ikka pärit 1968. aastast, sinna on lihtsalt lisatud mõni uus objekt, see vajaks kindlasti ümbertegemist.»