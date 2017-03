«Üks tõenäolisemaid Viljandi linnapea kandidaate on /.../ Madis Timpson, kuid mainitud on ka teisi nimesid,» kirjutas Sakala kümme aastat tagasi, 2007. aasta märtsis. Artiklis märgiti, et Timpsoni võimalikust meeri kohale tõusmisest oli põgusalt juttu juba 2005. aasta kohalike valimiste ajal. Mees ise tunnistas, et teema ei tule talle üllatusena.