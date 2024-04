Viljandimaa sündmused laupäeval, 27. aprillil

TANTSUNÄDAL 25.-29.04.2024

Laupäeval, 27. aprillil kell 10–13 Ita Puusepp / loeng-seminar «Motivatsioonist ja seda toetava keskkonna loomisest» (TÜ VKA ruum 128). Kell 17 Sofia Filippou / residentuuri showing «practices of loving (through) the apocalypse» (TÜ VKA ruum 202). Kell 18 Külli Roosna ja Kenneth Flak / lavastus «Singularity» (TÜ VKA must saal). Kell 20 Sigrid Savi + tants III kursus / lavastus «Quote on quote ehk räägime sellest» (TÜ VKA valge saal). Kell 22 tantsunädala klubi / Tantsu6htu / BAKHANDID showing (Raamatubaar Romaan).