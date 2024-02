Naiskodukaitse kogub raamatu tarbeks ajaloomaterjali

Aastad 1927–1940 on seni päris hästi läbi uuritud ja ka kajastatud. Teine lugu on organisatsiooni likvideerimise järgsete aastatega 1940–1991. Ehk leidub sellest perioodist suust suhu jagatud mälestusi, peidetud esemeid, dokumente või kirju, mis ootavad avaldamist? Lisaks käsitletakse plaanitavas raamatus Naiskodukaitse liikumise taastamist (aastad 1992–2007), väljaõpet, vormiriietusi ja sümboleid.

Naiskodukaitse Sakala ringkond pöördub kõigi viljandimaalaste poole palvega ajaloo kogumisel ja talletamisel abiks olla. Oodatud on kõikvõimalikud selle teemaga seotud materjalid: mälestused, kirjad, dokumendid, fotod, esemed ... «Oleme tänulikud annetajatele ning samuti on abiks see, kui saame ajalooürikuid vaadata ja/või kopeerida ning neist fotod teha.»