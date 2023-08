Kindlasti oli see aasta olulisim popmuusikakontsert Eestis. 33-aastane Kanada superstaar Abel Makkonen Tesfaye esinejanimega The Weeknd tuuseldas laval üle kahe tunni ja mahutas selle aja sisse 35 pala. See kontsert oli osa tema maailmaturneest "After Hours Til Dawn".