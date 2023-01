Põhja-Sakala valla päästeplaan on tõepoolest valus, aga mitte midagi üllatavat selles ju ei ole. Just täpselt selline näebki välja ühest sügavast majanduslikust august välja päästmine, sest aastaid on omavalitsused niigi vaeva näinud selle nimel, et ennast võimalikult kulutõhusaks ja õhukeseks lihvida. Alles on õhkõrn rasvakiht või õigemini – luudel on veel natuke liha.