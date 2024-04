PETTUSTE LAINE Pakiautomaatide ekraanil manitsetakse inimesi kelmidele raha mitte andma

Juba mitu nädalat on politsei saanud teateid inimestelt, kes on kelmuse ohvriks langenud ning oma raha pakiautomaadi kaudu kelmidele saatnud. DPD pakiautomaatidele on lisatud hoiatus seda mitte teha.

Viimastel nädalatel on laekunud palju teateid selle kohta, et kelmuse ohvriks langenud inimesed on pannud oma sularaha pakiautomaati või andnud kulleri kätte. Logistikafirmad püüavad selle vastu võidelda nii hoolsama kontrolliga oma keskustes kui ka pakiautomaatide kaudu hoiatamisega, et automaati ei tohi sularaha panna.