Vaba mõte Laseme Marju lahti!

Kui enne valimisi käis hoogne üksteise ületrumpamine ning summad lubaduste hinnalipikutel paisusid kohati astronoomiliselt suureks, siis pärast valimisi käib justkui vastupidine võistlus: kes kui palju teistest rohkem kärpida sooviks. Rahandusminister Mart Võrklaev leidis, et raskete aegade üleelamiseks võiks võtta laenu ja kulusid kärpida. Eesti 200 juhi Margus Tsahkna arvates tuleks järgmise aasta riigieelarve puudujäägile kate leida kõikide ministeeriumide kulude võrdsest kärpimisest. «Pekk tuleb maha riivida!» kuulutas ta ning see on kahtlemata võrdlemisi populaarne sedastus. Tõepoolest, kui on pekki, tuleb see maha riivida.