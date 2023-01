Praegu on muidugi olud sellised, et kukalt kratsitakse eelarveridu vaadates kõikjal Eestis. Mida võtta, mida jätta, mida kahandada, mis üldse sulgeda, mida edasi lükata, kuidas edasi minna ... Muidugi on kohe eriti kehvas seisus omavalitsusi, nagu Põhja-Sakala Viljandimaal ja Rõuge vald Võrumaal, ent millegagi kiidelda on põhjust vähestel. Loomulikult on opositsioonid varmalt valmis seda ära kasutama ja pahameeleleeke takka õhutama. Muidugi loob see ka koalitsioonidele võimaluse käsi laiutada: «Aga rasked majanduslikud olud ja energiakriis ...» ning selle taha peita majanduslikult ehk mitte kõige mõttekamaid otsuseid.