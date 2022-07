Tantsu- ja popmuusikat viljelev Rozell sai märtsikuisel tuuril olla soojendusesineja Inglismaa ühele kuulsamale poistebändile the Wanted, kes on müünud üle 12 miljoni plaadi üle maailma ja saanud ohtrasti auhindu. Kuidas õnnestus Viljandis kasvanud poisil nii suurte tegijatega samale lavale pääseda ja mis on särava tähe tulevikuplaanid?