Repliik Viljandlased, uhkustagem!

Nüüd ollakse sammu kaugusel ajaloolisest finaalturniirist, aga see on, tõsi küll, väga suur samm. Täna on otsustava faasi esimene kohtumine Islandil ning laupäeval võõrustatakse Islandi esindust Tallinnas Kalevi spordihallis.

Viljandlasena võiksime uhkust tunda, et koondise 17 mehest seitse on Viljandi HC endised või praegused mängijad ja koos vigastust raviva Mihkel Lõpuga on neid kokku kaheksa. Puhas rõõm on, et väärt mehi Eestit esindama leitakse siit kandist aina juurde. Kui Karl Toom, Rasmus Ots, Karl Roosna, Ott Varik, Mihkel Lõpp ja Hendrik Koks on juba kogenud koondislased, siis sel hooajal sai rahvusmeeskonnas käe valgeks Aleksander Pertelson ja nüüd teeb debüüdi Simon Drõgin.