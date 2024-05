Juhtkiri Tühi plats, täis plats

Kõik suured ja väikesed plaanid selle platsiga midagi ette võtta on luhtunud. Isegi isetekkelise ning rangelt võttes ebaseadusliku parkla likvideerimisega pole mitte kuskile jõutud. Ametlikult sinna parklat teha ei tohi, sest kuskil sügaval on linnamüür, mitteametlik parkimine seda müüri aga nähtavasti ei kahjusta. Eelmisel aastal tekkisid sinna toiduputkad, millest on alles jäänud kaks. Inimtühja platsi asemel, kust üle kiirustatakse, on saanud plats, kus aeg-ajalt mõni inimene isegi peatub, jätab seal tegutsevatele ettevõtjatele raha ning sööb seal.

Maamaksu määra muutumise tuules rendihinda tõstes linnavalitsus ju valesti ei käitu. Seda enam et ärevaid, kohati isegi dramaatilisi sõnumeid on linnavalitsusest edastatud pikemat aega. Kui linna kuludes tehakse kärpeid lausa paari­kümne euro kaupa, siis on täiesti loomulik, et paarisaja euro kaupa tulude tõstmine on samuti valik. Ent üks linn ei pea olema äriühing ja ehkki nüüd otsitakse kõiki võtmeid, kuidas linnale natukenegi lisaraha saada, siis esimese asjana ootavad elanikud oma linnalt ikkagi seda, et neile kujundataks keskkond, kus on meeldiv ja mugav olla. Kus on midagi teha, midagi süüa, kuhugi minna.