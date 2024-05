Nagu rääkis sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere, oli alles hilja­aegu suur mure, kuhu viia aasta pärast kesklinnas valmivale haiglale ja tervisekeskusele Tervikum vajalik logistikakeskus, ning kõne all oli ka võimalus, et vähemalt osaliselt peab praeguses üheksakorruselises peahoones tööd jätkama. Nüüd on aga logistikakeskuse tarbeks projekti koostamine lõpusirgele jõudnud ning asutakse otsima ehitajat, kes Jämejala pargi servas suuresti kasutuna seisva hoonerea haigla vajadusi silmas pidades renoveeriks.