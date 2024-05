Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Marika Meos julgustas kõiki kasutama võimalust viia kodus seisvad ohtlikud jäätmed kogumispunkti. "Ohtlikud jäätmed ja elektroonikaromud sisaldavad sageli mürgiseid või kahjulikke kemikaale, nagu plii, elavhõbe, kroom ja teised raskemetallid, ning kui need visata tavalisse prügikasti, kahjustab see keskkonda ja ökosüsteeme ning saastab põhjavett," ütles Meos pressiteate vahendusel. Elektroonikaromudes võib tema sõnul leiduda väärtuslikke materjale nagu vask, alumiinium ja kullasisaldusega komponendid. Kogumisringid pakuvad võimalust neid materjale taaskasutada, aidates säästa loodusvarasid ja vähendada jäätmete hulka. "Kogumisringid annavad võimaluse viljandlaste ohtlikke jäätmeid ja elektroonikaseadmeid ohutult üle anda ning need jäätmed kõrvaldatakse turvaliselt ja professionaalselt," lausus Meos.