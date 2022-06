Mulgimaa peremäng tuleb taas

"Juba kaheksandat korda kutsume külalisi lähedalt ja kaugelt Mulgimaale külla. Oma uksed avavad seekord uued huvitavad mängupunktid, aga kindel on see, et kõikjal kuuleb mulgi keelt, näeb Mulgi mustreid ja saab ise kogeda Mulgimaad kõikide meeltega!" kirjutab Kati-Katri Koppel mittetulundusühingust Mulgimaa Peremäng.

"Kas sina tead, kus asub Eesti Pisa torn? Muidugi Karksi ordulinnuses – mulgid olid juba vanasti nii ihned, et ei raatsinud sõdades hävinud kirikut uuesti ehitada, vaid kasutasid ära veel püsti jäänud müürijuppe. Teised räägivad aga, et torn selle alla maetud rahapaja pärast viltu on – jaanide paiku tulevad kuradikesed ikka kulda tuulutama ja eks see kaevamine müüride all mõjub teadagi jalgealust õõnestavalt.

Sudiste küla inimesed on aga seekord kohe nii suurelt kokku tulnud, et sellist külapäeva, kui seekord toimuma saab, pole ikka mitu aastat nähtud. Kõigepealt valmistad endale ise väeka kaseviha, paned õpitoas tehtud linaseemnetest juuksemaski pähe ja siis sopsutad end saunas igatpidi puhtaks, et õhtusel simmanil ikka jalga keerutada jaksaks!

Mulkide tammikus räägitakse ainult mulgi keeles ja oma silmaga saab EV100 auks istutatud sada tammepuukest üle vaadata. Kõvasti targemaks saab ikka ka, sest iga puu juures on ühe väärika mulgi kohta infot ja fakte. Lõõtsamuusika taustal on lausa lust ajalool endast läbi voolata lasta.