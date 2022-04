Karksi-Nuias jäi laps kooli juures suure veoki alla

Politsei kinnitab, et õnnetus on juhtunud ning laps jäi veoki alla. Rohkem infot politsei esialgu ei jaga.

Sündmuskohal on jälgedest näha, et auto on pidurdanud vahetult enne ülekäigurada, mille ees on ka väike kõrgendik, mis peaks sundima autojuhti kiirust maha võtma. Politseinikud ei oska esialgu öelda, kas laps astus teele ülekäigurajal või vahetult enne seda.