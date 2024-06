Viljandimaa üritused reedel, 28. juunil

KIRIKUPÄEV

Kondase keskus on kogu suve kuni 31. augustini avatud iga päev kella 11–18. Avatud on püsinäitused «Paul Kondase poissmehekorter» ja «Eesti autsaiderkunst Kondase keskuse kogust». 29. septembrini on avatud näitus «Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst» kümne Ida-Euroopa riigi ajaloolise ja kaasaegse autsaiderkunsti kogudest. Näitus toimub korraga kolmes kohas: Kondase keskuses, Valga muuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis. Pikk tänav 8, Viljandi.