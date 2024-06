Hommikune maasikamürgel viis leti tühjaks mõnekümne minutiga

"Need on viimane korje mul," märkis Teeve Kändra, kes oli Mulgi vallast Ärikülast kümmekonna maasikakastiga hommikul turule müüma tulnud. Iga kast mahutas ligi kümme kilogrammi marju. Turul oli ta käinud 10. juunist ning tõdes, et vahest paar päeva tuleb marju veel, aga siis on kõik. Tänavune hooaeg oli müüja sõnul alanud varakult ning eks soe ilm ja vahepealne vihm aidanud saagile kaasa. Oma istanduse kohta ütles ta, et see nõuaks nüüd küll juba uuendamist ja seetõttu sealt enam nii suurt marja ei saa kui noortest istandustest. "Neil on ilusad suured marjad," lausus Kändra, viibates müügikohale teisel pool vahekäiku.