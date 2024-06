Metsmaasikad ja kukeseened ootavad korjamist

«Käisin päev enne jaanilaupäeva metsas vaatamas, mida suve algus endaga kaasa on toonud,» lausus Karksi kandi loodusesõber Rita Bergmann. «Kummaline on see aasta ... Suvi äsja algas, aga metsmaasika-aeg hakkab juba läbi saama. Raiesmik lausa punetas küpsetest marjadest, neist kõige ilusamad ja suuremad olid aga kohati juba päikesekuivatatud. Teisalt oli marju veidi kahjustanud hiljutine vihm.»