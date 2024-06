Rabakontsert tõi vikerkaare välja

Muusikafestivali peakorraldaja Priit Toobal ütles, et päikesetõusukontsert on olnud kogu festivali kulminatsioon ja kõige suurema publiku arvuga ettevõtmine. Nii ka sel korral. Kohale tuli üle 400 inimese.

Ta meenutas, et 21 aasta jooksul on rabakontsert olnud väga erineva ilmaga: on olnud vihma ja udu, külma ja niiskust.