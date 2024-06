Mulgi vald tahab koos naabriga ehitada matkaraja Mõisakülast Ruhja

Kui mõni aasta tagasi rajasid Viljandi ja Mulgi vald Green Railwaysi programmi toel Roheliste Rööbaste matkaraja mööda kunagist raudteetammi Viljandist Mõisakülla, siis nüüd on plaanis ehitusega edasi minna ja Lätti välja jõuda. Taas on käe ulatanud Green Railways, kes pakub Mulgi vallale ligi 100 000 euro suurust abi, et viia matkarada vaksalist Läti piirini. Sealt edasi jääks rada juba lätlaste rajada ning lõpuks peaks see välja ulatuma Ruhjani. Mulgi vald ise kavatseb ehituseks anda ettenähtud 20 protsenti ehituskulust ehk umbes 22 000 eurot.